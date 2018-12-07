Маникюр на Новый год 2019: оригинальные идеи для новогоднего праздника

Новости шоу бизнеса: После того как девушка выбрала платье и туфли, определилась с украшениями, наступает пора подумать о том, какой маникюр сделать на Новый год.

Нелегко придумать праздничный дизайн, отражающий индивидуальность и подходящий к форме ногтей. Решение головоломки вы, милые дамы, найдете в специальной подборке идей для новогоднего маникюра.

Если ногти короткие, то лучшим решением будет однотонное глянцевое покрытие гелем или лаком. Модными и востребованными станут оттенки естественных природных цветов: желтого, коричневого и зеленого.

Не стоит забывать о сочетании лаков с различной текстурой, например золотой металлик будет выразительно смотреться на контрасте с глянцевым коричневым покрытием.

Обладательницам длинных ногтей не придется ограничивать собственную фантазию.

Лучше подобрать природную цветовую гамму, подходящую к наряду и соответствующую пожеланиям Земляного Кабанчика.

Главными тенденциями ногтевого дизайна станут точки, линии, геометрические фигуры, скандинавские орнаменты, которые выполняются в технике «голого маникюра», когда одна часть поверхности покрывается бесцветным лаком, а на другую наносится рисунок.

Универсальным решением для ногтей произвольной длины стала новинка японских мастеров нейл-арта под названием «хлопья юки», которые выглядят необыкновенно ярко и празднично. Плотно нанесенные переливающиеся чешуйки всевозможных оттенков образуют зеркальное покрытие, напоминающее снежные хлопья. В зависимости от освещения ноготки меняют цвет с блестящего черного на насыщенный синий, с бирюзового на сиреневый, золотистый и алый.

Такой маникюр потрясающе выглядит на фото, но в полной мере прелесть оценивается только вживую, при детальном рассмотрении каждого ноготка.

Еще один способ создания праздничного маникюра на длинных и коротких ногтях — использование пигмента кошачий глаз, который необыкновенно хорош в цветах символа 2019 года. Неограниченный выбор горчичных, зеленых, коричневых оттенков придется по душе и модницам, и Земляной Свинке.

Маникюр с использованием пигмента кошачий глаз хорош сам по себе и не нуждается в дополнительном украшении, но декор с помощью страз, блесток или миниатюрного рисунка лишним не будет.

В наступающем 2019 году в моду входят омбре и градиенты, выполненные на основе классического френча. Например, когда нежные белые улыбки, расположенные на кончике ногтевой пластины, плавно перетекают в насыщенные желтые или коричневые оттенки.

Французский маникюр в сочетании со стразами и рисунками, расположенными по контуру или под ним, станет красивым дополнением к праздничному образу.

Каждая девушка хотя бы раз задумывалась о создании яркого, эпатажного образа. Новогодняя ночь 2019 — подходящее время для экспериментов. Отличный способ достижения сногсшибательного эффекта — маникюр в стиле экстрим, созданный с помощью неожиданных материалов и креативного подхода.

Маникюр с элементами лепки, выполненной акрилом, гелем или 3-D пластилином, в полной мере подойдет для праздника и сделает образ ярким и неповторимым. Тематика декоративных элементов весьма разнообразна, ведь Новый год богат атрибутами, отлично вписывающимися в ногтевой дизайн. Бантики, птички, еловые ветки, портреты Деда Мороза и Снегурочки, морозные узоры будут актуальными дополнениями к вечернему наряду.

Пальчики можно украсить колечками, цепочками и колокольчиками. Для этого в ноготке с однотонным покрытием просверливают отверстие, в которое вставляют подвеску. Такой дизайн смотрится необыкновенно красиво и, если использовать колокольчики, создает приятное звуковое сопровождение.

Вариации с формой ногтевой пластины стали частью модных тенденций последнего времени. Применяя такой способ создания экстремального маникюра, надо помнить, что после праздника, скорее всего, придется пожертвовать длиной ногтя.

Самым оригинальным новогодним дизайном может стать формирование ногтевого края в виде свиного копытца. А если на среднем пальце с помощью акрила вылепить пятачок, то руки превратятся в милых кабанчиков и, безусловно, удивят и порадуют окружающих.