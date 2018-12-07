Прически на Новый год 2019: потрясающие прически, которые идеально дополнят новогодний образ

Новости шоу бизнеса: Самое время подумать над прической на Новый год, которую вполне можно сделать дома своими руками.

Все нестандартное привлекает и вызывает удивление. Знали ли вы, что к Новому году можно сделать не только праздничный маникюр или выбрать подходящий наряд, но и создать восхитительную прическу, которая отлично дополнит новогодний образ?

Прически ниже настолько уникальны и необыкновенны, что женщине, выбравшей какую-то из них, даже не нужен новогодний наряд - нетривиальной прически будет вполне достаточно.

Волосы можно украсить разноцветными лентами и другими атрибутами Нового года.

Жесткие, упругие, сожженные беспощадной плойкой, кудри – зря потраченное время. Лучше создайте художественный беспорядок с помощью небольшого количества геля.

Хвосты - идеальный выбор для длинных волос, подходит как для вьющихся, так и для прямых. Локоны собираются высоко, низко, асимметрично сбоку, частично, украшаются заколками, бусами, лентами. Хвост легко переделать в любой момент новогодней ночи, полностью изменив имидж.

Символ года, Желтая Земляная Свинья, практична, непритязательна, не лишена чувства любви к прекрасному. Хотите еще больше понравиться хозяйке - акцентируйте в новогоднем образе единение с природой. Украсьте волосы букетиком живых или искусственных цветов.