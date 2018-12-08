Маникюр 2019: праздничные идеи для маникюра с блестками и стразами (Фото)

Новый год уже не за горами и самое время подумать о том, в чём вы будете его встречать. Если вы уже выбрали наряд и даже придумали макияж и причёску, то о ногтях вы едва ли думали, а ведь это тоже важно. Новый год—время сказок и чудес, поэтому на этом празднике будут уместными блёстки, как в макияже, так в маникюре. Чтобы вы судорожно не искали подходящие варианты 31 декабря, мы подготовили для вас модные и простые в исполнении идеи маникюра с блёстками. Блистайте! То есть дерзайте!