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Суббота, 08.12.2018
Маникюр 2019: праздничные идеи для маникюра с блестками и стразами (Фото)
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Маникюр 2019: праздничные идеи для маникюра с блестками и стразами (Фото)

Новый год уже не за горами и самое время подумать о том, в чём вы будете его встречать. Если вы уже выбрали наряд и даже придумали макияж и причёску, то о ногтях вы едва ли думали, а ведь это тоже важно. Новый год—время сказок и чудес, поэтому на этом празднике будут уместными блёстки, как в макияже, так в маникюре. Чтобы вы судорожно не искали подходящие варианты 31 декабря, мы подготовили для вас модные и простые в исполнении идеи маникюра с блёстками. Блистайте! То есть дерзайте!
Фото: Instagram
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