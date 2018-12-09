Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Геращенко: Украина никогда не признает судилищ РФ над пленными
Геращенко: Украина никогда не признает судилищ РФ над пленными
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита
Ученые: Содом и Гоморра могли быть уничтожены взрывом метеорита

Неизвестная история нижнего белья (Фото)

Смотрите фото (23)
Неизвестная история нижнего белья (Фото)
11:21 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Интересные факты происхождения нижнего белья, о которых вы возможно не слышали.

Почему мы носим нижнее белье? Для заботы о здоровье, в гигиенических целях или подыгрывая модным тенденциям — так или иначе история развития исподнего напрямую связана с культурными изменениями в обществе.

Несмотря на это, лифчики и трусы до сих пор считаются чем-то неприличным и редко становятся темой для обсуждения. Возможно, это происходит потому, что даже самые пуританские и практичные из них все равно пропитаны эротизмом ввиду специфики своего предназначения.

Нижнее белье в нынешнем понимании не было известно в древности. Очевидным аналогом его по назначению и форме была набедренная повязка.

В Древнем Риме набедренная повязка не являлась обязательной частью костюма, а роль нательного белья обычно играла туника, поверх которой римляне надевали плащ или тогу.

Однако актеры и ораторы (во время публичных выступлений), а также гладиаторы надевали сублигакулум (subligaculum) — набедренную повязку из кожи.

Женщины Древнего Рима во время занятий спортом носили кожаные набедренные повязки и строфиум — прототип современного бюстгальтера.

В Средние века роль нижнего белья играли брэ (фр. braies) — льняные штаны, закрепляемые шнуром. На них частенько надевались шоссы — узкие штаны, крепившиеся к поясу.

Также в Средневековье и мужчины, и женщины носили камизу (от фр. chemise) — длинную нательную рубаху свободного кроя.

Длинные сорочки и эволюционировавшие брэ — кальсоны — выполняли роль нижнего белья в эпоху Просвещения.

Среди дам стали очень популярны разнообразные корсеты.

Некоторые модницы в то время украшали себя чулками с подвязками.

Однако кальсоны все еще являлись преимущественно мужской частью гардероба. Частью женского нижнего белья они стали только к XIX веку.

Мужская льняная рубашка и кальсоны, Великобритания, 1775.

К концу XIX века корсеты и нательные рубашки стали более облегающими и откровенными.

Впрочем, панталоны не отставали.

Среди мужчин стали популярны разнообразные кальсоны.

К началу XX века среди женщин распространились прототипы современного бюстгальтера, поддерживающие грудь и надеваемые поверх корсета.

Корсет, 1895.

Хлопковый корсет, 1914.

Женская интимная мода середины 1940-х — 1950-х годов XX века отличалась компромиссом между привычным нам пониманием нижнего белья как элемента гардероба и рациональной практичностью.

Середина XX века стала в некотором роде поворотным моментом в истории развития нижнего белья. Сексуальная революция и либерализация воззрений сделали свое дело и поменяли привычный взгляд на интимную часть гардероба: фасоны трусов и лифчика становились все более откровенными, зачастую в ущерб практичности.

Модели в белье всемирно известной компании Victoria’s Secret.

Комплект нижнего белья Tamila из коллекции Soire знаменитого бренда Agent Provocateur.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Мода, История, Нижнее белье, Стиль, Бюстгальтеры, Древнее нижнее белье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: все о бое
05 Ломаченко - Педраса: события боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа
Главные новости Украины и мира за 8 декабря
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Поступления в местные бюджеты установили рекорд
Прогноз погоды 9 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 9 декабря в Украине
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь