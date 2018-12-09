Неизвестная история нижнего белья (Фото)

Новости шоу бизнеса: Интересные факты происхождения нижнего белья, о которых вы возможно не слышали.

Почему мы носим нижнее белье? Для заботы о здоровье, в гигиенических целях или подыгрывая модным тенденциям — так или иначе история развития исподнего напрямую связана с культурными изменениями в обществе.

Несмотря на это, лифчики и трусы до сих пор считаются чем-то неприличным и редко становятся темой для обсуждения. Возможно, это происходит потому, что даже самые пуританские и практичные из них все равно пропитаны эротизмом ввиду специфики своего предназначения.

Нижнее белье в нынешнем понимании не было известно в древности. Очевидным аналогом его по назначению и форме была набедренная повязка.

В Древнем Риме набедренная повязка не являлась обязательной частью костюма, а роль нательного белья обычно играла туника, поверх которой римляне надевали плащ или тогу.

Однако актеры и ораторы (во время публичных выступлений), а также гладиаторы надевали сублигакулум (subligaculum) — набедренную повязку из кожи.

Женщины Древнего Рима во время занятий спортом носили кожаные набедренные повязки и строфиум — прототип современного бюстгальтера.

В Средние века роль нижнего белья играли брэ (фр. braies) — льняные штаны, закрепляемые шнуром. На них частенько надевались шоссы — узкие штаны, крепившиеся к поясу.

Также в Средневековье и мужчины, и женщины носили камизу (от фр. chemise) — длинную нательную рубаху свободного кроя.

Длинные сорочки и эволюционировавшие брэ — кальсоны — выполняли роль нижнего белья в эпоху Просвещения.

Среди дам стали очень популярны разнообразные корсеты.

Некоторые модницы в то время украшали себя чулками с подвязками.

Однако кальсоны все еще являлись преимущественно мужской частью гардероба. Частью женского нижнего белья они стали только к XIX веку.

Мужская льняная рубашка и кальсоны, Великобритания, 1775.

К концу XIX века корсеты и нательные рубашки стали более облегающими и откровенными.

Впрочем, панталоны не отставали.

Среди мужчин стали популярны разнообразные кальсоны.

К началу XX века среди женщин распространились прототипы современного бюстгальтера, поддерживающие грудь и надеваемые поверх корсета.

Корсет, 1895.

Хлопковый корсет, 1914.

Женская интимная мода середины 1940-х — 1950-х годов XX века отличалась компромиссом между привычным нам пониманием нижнего белья как элемента гардероба и рациональной практичностью.

Середина XX века стала в некотором роде поворотным моментом в истории развития нижнего белья. Сексуальная революция и либерализация воззрений сделали свое дело и поменяли привычный взгляд на интимную часть гардероба: фасоны трусов и лифчика становились все более откровенными, зачастую в ущерб практичности.

Модели в белье всемирно известной компании Victoria’s Secret.

Комплект нижнего белья Tamila из коллекции Soire знаменитого бренда Agent Provocateur.