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Действенные способы, как уберечь волосы от выпадения в зимний период

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Действенные способы, как уберечь волосы от выпадения в зимний период
11:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Остановят потерю волос перец и пыльца.

Зимой многие с досадой замечают: на расческе остается все больше волос. Всему виной — перепады температур, при которых сосуды кожи головы спазмируются. Из-за этого ухудшается кровообращение, и как следствие — питание волосяных луковиц. К тому же, в холодную пору года мы чаще носим всевозможные "узелки" и "хвосты", а такие тугие прически также нарушают кровоток. Добавляем сюда меньшее количество витаминов из-за дефицита свежих овощей и фруктов и получаем проблему выпадения волос.

Ее можно попробовать ре­­шить самостоятельно с помощью рецептов нашего эксперта — врача-натуропата Елены Свитко. Но их стоит применять после консультации трихолога, ведь только специалист сможет определить истинную причину, почему грива редеет. И если, к примеру, она связана со сбоями в работе щитовидной железы или гормональной системы, то тут внешними методами не поможешь. Придется принимать лекарства.

Маска из пыльцы

Возьмите 200 г цветочной пыльцы, залейте 100 мл воды и дайте набухнуть. После этого добавьте 1 желток (идеально, если это будет яйцо от домашней курицы), все тщательно перемешайте. Полученную массу нанесите на вымытые влажные волосы и втирайте на протяжении ни много ни мало 15 минут.

После этого тщательно смойте сначала теплой водой, потом — холодной. После такой процедуры волосы не только перестанут выпадать, но и станут блестящими и шелковистыми. Проводить ее можно после каждого мытья головы, до желаемого результата. Как правило, его можно увидеть уже после 2—3 масок. Особенно они подойдут при перхоти и сухой коже головы.

Перечная маска

Если же проблема связана с плохим кровообращением, Елена Свитко советует использовать красный стручковой перец. Возьмите на 10 г перца и залейте 100 г спирта. Через неделю процедите, добавьте 1 л воды. Полученную настойку втирайте в основание волос как можно чаще. Она действует как горчичник, улучшает кровоснабжение кожи головы. Но не подойдет, если у вас, к примеру, очень чувствительная или сухая кожа головы: спирт дополнительно сушит кожу.

В этом случае подойдет такая смесь: смешайте 2 яичных желтка, 10 капель глицерина, 30 капель лимонного сока и 3 ст. л. отвара ромашки. Нанесите такую маску на волосы на один час, укутайте голову полотенцем, затем смойте. У такой процедуры абсолютно нет противопоказаний.

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Мода, Красота, Волосы, Здоровье волос, Зима, Выпадение волос.
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