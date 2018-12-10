Маникюр 2019: интересные идеи маникюра персикового цвета

Новости шоу бизнеса: Персиковый цвет поистине магический.

Это мягкий, нежный оттенок, который отлично смотрится абсолютно везде: в интерьере, одежде. Так почему же не воспользоваться им и не создать роскошный персиковый маникюр, который добавит в образ романтичную притягательность и спокойствие. Персиковые оттенки достаточно сложные, в них может преобладать желтый, оранжевый или красный цвет. Они ассоциируются с солнцем и теплом.

Персиковый маникюр с цветами

Это один из популярных трендов. Огромное количество девушек изъявляет желание обзавестись на своих ноготках этим романтичным элементом. Это могут быть крупные яркие, акцентирующие внимание на себе цветы, или очень нежные в тон общему фону. Необычно смотрятся объемные розы.

Сложно не упомянуть еще одну интересную новинку – матовый маникюр. Если посмотреть на фото, то можно увидеть, что, используя матовое покрытие можно создать огромное количество различных дизайнов. Начиная от монохромного покрытия, заканчивая различными рисунками, которые могут быть выполнены контрастного цвета, присыпаны блестящей или бархатной пудрой.

Маникюр с рисунком на персиковом фоне – достаточно распространенный вариант, ведь он позволяет внести в образ интересный штрих. Вариантов множество, все зависит от ваших желаний.

Также только-только начинает входит в моду рисунок на ногтях – "мандала". Такой орнамент можно дополнить мелкими кристалликами или другими элементами для дизайна ногтей.

Дизайн с блестками имеет множество поклонниц. Позволяет разнообразить привычное оформление, создает яркий эффект и выглядит достаточно игриво. Для красивого оформления можно использовать блестки очень мелкого помола, которые меняют цвет в зависимости от угла наклона. Хотите вызвать интерес со стороны окружающих, то опробуйте новую технику "мозаика". Для этого понадобятся крупные блестки квадратной или круглой формы. С их помощью можно обложить 1-2 ноготка.

Персиковый френц - хороший вариант для повседневных будней, работы. Очень спокойный и ненавязчивый. Подчеркивает естественность маникюра.

Правильно подобрав персиковый тон, вы сможете получить лакшери результат. Френч может быть стилизованным, обратным. Также можно свободный край ногтя оформить не привычным белым цветом, а использовать гель-лак, отличающийся фактурой и тональностью.

Маникюр с втиркой уже стал настолько популярным, что мастера стараются его хоть как-то разнообразить. Гель-лак персикового цвета наиболее гармонично смотрится с полупрозрачными втриками, которые могут давать зеркальный, переливающийся эффект. Очень красивое сияние дает жемчужная втирка. Роскошный вариант, который понравится даже невестам. Втирка удачно дополнит французский, лунный маникюр.

Если вы решили сделать маникюр на короткие ногти, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой фото. Здесь вы увидите насколько он может быть вариативным!

Как видите, персиковый цвет гель-лака можно сочетать с множеством других цветов, получая разнообразные дизайны, которые подойдут как для повседневного лука, так и для более важных мероприятий. Это универсальный вариант на все случаи жизни. Как говорится, если вы затрудняетесь, какой выбрать дизайн, то смело покрывайте ногти персиковым лаком.