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Fashion Awards 2018: названо имя лучшей модели этого года

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Fashion Awards 2018: названо имя лучшей модели этого года
12:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд стала самой лучшей моделью года по версии Fashion Awards 2018.

В Кенсингтоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2018. На модном "Оскаре" было названо имя лучшей модели 2018 года. Ею стала 17 летняя Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд.

Соперницами Гербер стали: Адут Акеч, Адвоа Абоа, Белла Хадид и Винни Харлоу. Для мероприятия обладательница почетного титула выбрала оригинальный наряд с бахромой из коллекции Alexander McQueen. Премию Кайи вручила певица Рита Ора.

Стоит отметить, что семейства Кроуфорд-Гербер прибыли на светский раут в полном составе. Сперва перед объективами фотографов с удовольствием позировали 52-летняя супермодель 90-х Синди Кроуфорд, надевшая по такому случаю черное платье со спущенными плечами от Marchesa. А также ее 17-летняя дочь Кайя Гербер, которая предпочла наряд от Аlехаnder МсQuееn с люрексом и глубоким декольте.

Позже к ним присоединились отец семейства Рэнди с сыном Пресли, после чего всех четверых долго фотографировали и не хотели отпускать.

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Модель, Кроуфорд, Дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Белла Хадид, Винни Харлоу, Модный Оскар, Адвоа Абоа, Лучшая модель, Fashion Awards 2018, Адут Акеч.
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