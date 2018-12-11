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Маникюр 2019: свежие идеи мятного маникюра

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Маникюр 2019: свежие идеи мятного маникюра
13:08 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Мятный маникюр – это нежная дымка, окутывающая ногти и создающая легкую, практически невесомую ауру.

Он бесподобен. Невероятно красив и притягателен. Мятный цвет очень релаксирует, создает хорошее настроение и прекрасно успокаивает. Неспроста маникюр мятного цвета используется при составлении свадебных, романтичных образов.

Маникюр мятного цвета со стразами. Это как нежная вуаль с нотками роскоши и блеска. Поистине, нарядный вариант, от которого сложно оторвать взгляд. Совсем не обязательно чтобы стразы были одного размера, куда интереснее будут смотреться разнокалиберные камни. Маникюр со стразами вполне уместен и для рабочей обстановки. Нужно лишь правильно расположить блестящие элементы и их не должно быть много.

Маникюр на коротких ногтях с использованием мятного оттенка выглядит аккуратно и свежо. Он может быть выполнен в монохромной технике или же с контрастными вкраплениями.

Мятный маникюр с рисунком. Он может быть спокойным и создаваться на контрасте похожих оттенков или же наоборот ярких. В качестве рисунка могут быть выбраны геометрические фигуры, завитушки, насекомые, бабочки и многое другое. Рисовать можно все, что угодно.

Эффектно смотрятся мятные ногти с блестками, причем они могут быть стального, золотистого оттенка или вовсе быть разноцветными. Красивый эффект создают блестки очень мелкого помола, напоминающие пыль. С их помощью можно создавать креативные дизайны.

Мятный френч. Это один из самых популярных способов украсить ногти. Отличный повседневный вариант, который характеризуется спокойным, нейтральным оформлением. Такой дизайн будет прекрасен в любом образе.

Матовый дизайн выполняется с помощью матирующих покрытий, которые наносятся на обычный гель-лак. В матовом варианте, мятный оттенок выглядит еще интереснее. Его можно сочетать с глянцевыми узорами в той же цветовой гамме.

Мятний дизайн нежен, благороден и позволяет добиться той свежей нотки, которой очень часто не хватает в образе. Мятный маникюр может сочетать в себе и другие пастельные оттенки, которые дополнят и украсят общую картину.

Дизайн мятным гель-лаком характеризуется женственностью и легкостью. Здесь нет лишних деталей. Выбираются легкие, но при этом красивые дизайны с использованием различных узоров, изображений, принтов. Такой маникюр отлично сочетается с легкой одеждой. В совокупности получаются яркие и при этом милые луки.

Сегодня мастера ногтевого сервиса с удовольствием используют мятные оттенки при создании весенне-летних дизайнов. Оттенок не капризен и хорошо сочетается с другими цветами, что позволяет создавать красивые, яркие и незабываемые композиции.

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