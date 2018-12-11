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Мисс Вселенная 2018: интересные факты о национальном костюме Карины Жосан

Мисс Вселенная 2018: интересные факты о национальном костюме Карины Жосан
20:53 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Над созданием костюма трудились десять мастеров.

23-летняя представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018", который состоится 17 декабря в Бангкоке, на одной из репетиций, представила национальный наряд для конкурса костюмов.

  • Вот несколько интересных фактов о национальном костюме:
  • Наряд называется "Дерево жизни"
  • Костюм украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах.
 
 
 
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UKRAINE National Costume for #MissUniverse The costume was created by @svitlo_official

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

 

  • Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине.
  • Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души.
  • Над воплощением идеи образа работали 10 мастеров различных направлений: от портных до кузнецов, а на изготовление заняло более 90 дней.
  • Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, руками мастериц было изготовлено 50 цветков махровой мальвы.
  • Весь костюм весит 15 кг.
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Факты, Костюм, Национальный костюм, Мисс Вселенная 2018, Карина Жосан.
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