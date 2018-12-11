Мисс Вселенная 2018: интересные факты о национальном костюме Карины Жосан

23-летняя представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018", который состоится 17 декабря в Бангкоке, на одной из репетиций, представила национальный наряд для конкурса костюмов.
- Вот несколько интересных фактов о национальном костюме:
- Наряд называется "Дерево жизни"
- Костюм украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах.
- Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине.
- Белый цвет указывает на чистоту и святость украинской души.
- Над воплощением идеи образа работали 10 мастеров различных направлений: от портных до кузнецов, а на изготовление заняло более 90 дней.
- Количество использованных для отделки костюма шелковых нитей составляет почти 11 километров, руками мастериц было изготовлено 50 цветков махровой мальвы.
- Весь костюм весит 15 кг.