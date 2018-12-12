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Louis Vuitton готовит коллекцию мужской одежды, посвященную Майклу Джексону

Louis Vuitton готовит коллекцию мужской одежды, посвященную Майклу Джексону
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло создает мужскую коллекцию одежду, которую посвятил королю поп-музыки - Майклу Джексону.

Креативный дизайнер, который создает мужскую одежду в модном доме Louis Vuitton, приурочил на успех новую коллекцию еще до того, как она вышла. В новом интервью Вирджил Абло признался, что на особые творения его вдохновляет легендарный Майкл Джексон.

Сначала он отметил, что попал в мир моды, потому что хотел вдохнуть в нее новую жизнь. Затем его рассказ развернулся в откровенное признание.

"Я постоянно слушаю музыку в студии, я не люблю тишину. Именно во время прослушивания песен Майкла Джексона создалась новая коллекция. Когда я слушаю его песни, у меня получаются совсем другие рубашки, совсем другие ботинки, совсем другой крой брюк. Музыка – это мой ключ ко всему", – прокомментировал выход новой коллекции Вирджил Абло. На вопрос, в чем он мог бы измерить свои силы, модельер ответил, что хочет создать космический корабль.

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Майкл Джексон, Мода, Одежда, Коллекция, Louis Vuitton, Стиль.
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