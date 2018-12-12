Мода 2019: модные тенденции мужских стрижек (Фото)

Прическа – это неотъемлемый элемент выбранного образа и стиля как для женщин, так и для мужчин. В 2019 году для мужчин модны стрижки разной формы и длины: классические, очень короткие и длинные, с четкими очертаниями или слегка растрепанные, с текстурными прядями либо геометрической челкой.