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Среда, 12.12.2018
Самые необычные наряды на шоу &quot;Мисс Вселенная&quot; (Фото)
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Самые необычные наряды на шоу "Мисс Вселенная" (Фото)

В преддверии шоу «Мисс Вселенная 2018» (16 декабря) предлагаем небольшой обзор лучших костюмов "Шоу национальных костюмов", включая 2018 год. "Шоу национальных костюмов" - это отдельная часть конкурса, которая не учитывает общие баллы участников. Для них это шанс показать свою страну. За последнее десятилетие костюмы стали более продуманными, витиеватыми, а в некоторых случаях немного запутанными. Мисс Вселенная 2018 быстро приближается, и "Шоу национальных костюмов" 2018 года состоялось 10 декабря. Предлагаем посмотреть на них.
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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