Мода 2019: крутые идеи макияжа для новогодней вечеринки (Фото)

Новости шоу бизнеса: Новый год уже на носу, пора задуматься о том, как нужно выглядеть на Новый год 2019!

Новый год уже совсем близко и самое время подумать о том, какой макияж вы захотите нанести на своё лицо для этого праздника. Если вам надоел консервативный стиль, и вы хотите немного пошалить, то эти идеи созданы специально для вас!

Монохромный макияж

Если вы не имеете ни малейшего понятия о том, что такой монохромный макияж, то мы вам расскажем. Монохромный макияж выполняется в одном цвете. То есть губная помада, тени и, скажем, румяна должны быть в одной цветовой гамме. Такой макияж смотрится стильно и не избито, а вы выглядите в нём на все сто!

Стрелки необычного цвета и формы

Если вы не умеете рисовать классические стрелки – не беда! Сегодняшние тренды позволяют вносить коррективы и рисовать такие стрелки, какие вашей душе угодно. Они могут быть необычной формы, цвета и фактуры. Дерзайте!

Больше блеска!

Сейчас как никогда моден глиттер. И если вы стесняетесь использовать его в обычной жизни, то на Новый год он будет как никогда уместен. Нанести рассыпчатые блёстки на веко, используя перед этим специальную базу, которая не даст глиттеру разлететься в разные стороны и вуа-ля, эффектный макияж готов!

Сияй, как новогодний шар

Когда можно позволить себе сиять, как новогодняя ёлка? Конечно же, именно на главный праздник года! Гирлянды моргают, ёлочные шары переливаются и девушкам тоже хочется сияния. Именно поэтому на новогодней вечеринке вы можете позволить себе немного больше, а именно обилие хайлайтера, который может быть как традиционного жемчужного цвета, так и других смелых оттенков.

Наклейки и стразы

Вы думаете, наклейки и стразы нужны лишь для того, чтобы декорировать ими интерьер или наносить на ногти? Как бы ни так! Вы можете смело клеить их на своё лицо.

Не на клей «Момент», конечно, и не на ПВА. Такие стразы обычно продают в косметических отделах и смотрятся они в макияже просто бомбезно!