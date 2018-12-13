Скачать
Четверг, 13.12.2018
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря
День Святой Варвары: приметы и традиции в 17 декабря

Мода 2019: крутые идеи макияжа для новогодней вечеринки (Фото)

Смотрите фото (6)
Мода 2019: крутые идеи макияжа для новогодней вечеринки (Фото)
22:10 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Новый год уже на носу, пора задуматься о том, как нужно выглядеть на Новый год 2019!

Новый год уже совсем близко и самое время подумать о том, какой макияж вы захотите нанести на своё лицо для этого праздника. Если вам надоел консервативный стиль, и вы хотите немного пошалить, то эти идеи созданы специально для вас!

Монохромный макияж

Если вы не имеете ни малейшего понятия о том, что такой монохромный макияж, то мы вам расскажем. Монохромный макияж выполняется в одном цвете. То есть губная помада, тени и, скажем, румяна должны быть в одной цветовой гамме. Такой макияж смотрится стильно и не избито, а вы выглядите в нём на все сто!

Стрелки необычного цвета и формы

Если вы не умеете рисовать классические стрелки – не беда! Сегодняшние тренды позволяют вносить коррективы и рисовать такие стрелки, какие вашей душе угодно. Они могут быть необычной формы, цвета и фактуры. Дерзайте!

Больше блеска!

Сейчас как никогда моден глиттер. И если вы стесняетесь использовать его в обычной жизни, то на Новый год он будет как никогда уместен. Нанести рассыпчатые блёстки на веко, используя перед этим специальную базу, которая не даст глиттеру разлететься в разные стороны и вуа-ля, эффектный макияж готов!

Сияй, как новогодний шар

Когда можно позволить себе сиять, как новогодняя ёлка? Конечно же, именно на главный праздник года! Гирлянды моргают, ёлочные шары переливаются и девушкам тоже хочется сияния. Именно поэтому на новогодней вечеринке вы можете позволить себе немного больше, а именно обилие хайлайтера, который может быть как традиционного жемчужного цвета, так и других смелых оттенков.

Наклейки и стразы

Вы думаете, наклейки и стразы нужны лишь для того, чтобы декорировать ими интерьер или наносить на ногти? Как бы ни так! Вы можете смело клеить их на своё лицо.

Не на клей «Момент», конечно, и не на ПВА. Такие стразы обычно продают в косметических отделах и смотрятся они в макияже просто бомбезно!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Красота, Внешность, Макияж, Фото, 31 декабря, Идеи, Новогодний макияж, Новый год 2019, Макияж на Новый год, идеи макияжа для новогодней вечеринки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Итоги 2018 года: знаменитости, которые стали родителями в этом году (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь