Шикарный стиль известной американской певицы (Фото)

Бейонсе Жизель Ноулз родилась в творческой семье. Мама была дизайнером по костюмам, а отец работал в звукозаписывающей компании. В 17 лет к ней пришёл оглушительный успех – тогда она выступала в группе "Destiny’s Child" и давала сольные концерты. Её первый альбом имел ошеломительный успех – уже после первой недели он стал четырежды платиновым. А ещё Бейонсе - само очарование и настоящая икона стиля.