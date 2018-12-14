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Пятница, 14.12.2018
Шикарный стиль известной американской певицы (Фото)
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Шикарный стиль известной американской певицы (Фото)

Бейонсе Жизель Ноулз родилась в творческой семье. Мама была дизайнером по костюмам, а отец работал в звукозаписывающей компании. В 17 лет к ней пришёл оглушительный успех – тогда она выступала в группе "Destiny’s Child" и давала сольные концерты. Её первый альбом имел ошеломительный успех – уже после первой недели он стал четырежды платиновым. А ещё Бейонсе - само очарование и настоящая икона стиля.
kulturologia.ru
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