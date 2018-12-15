Дженнифер Лопес выпустит бьюти-линейку по уходу за кожей

Новости шоу бизнеса: Певица Дженнифер Лопес решила ворваться в мир бьюти-индустрии.

49-летняя артистка запускает собственную линейку косметики. Несмотря на свою занятость в мире кино и музыки, Дженнифер Лопес решила расширить сферу деятельности. Артистка, которая недавно презентовала свой новый фильм "Начни сначала", запускает линейку бьюти-средств по уходу за кожей.

По словам певицы, первая коллекция поступит в продажу уже в конце 2019 года.

Я работаю над этой коллекцией уже довольно давно, потому что хочу выпустить качественный продукт. Я хочу, чтобы косметика, которую я выпускаю, действительно работала.

А вот какие косметические средства войдут в дебютную линейку Дженнифер Лопес, пока не сообщается. Однако мы следим за обновлениями, чтобы первыми сообщить новые подробности по теме.