Маникюр 2019: идеи стильного маникюра для миндалевидных ногтей

Новости шоу бизнеса: Интересные идеи маникюра 2019 на миндальные ногти, которые украсят ваши ручки этой зимой.

Маникюр уже давно имеет большое значение во внешнем виде девушек. И поэтому с каждым годом появляется все больше новых стилей дизайна и оформления маникюра. Но все же самое главное – это выбранная форма ноготков. В 2019 году рекомендуется обратить большое внимание на миндальную форму, так как она стремительно набирает популярность, и смотрится шикарно даже при простом однотонном покрытии.

Особенности миндалевидной формы ногтей

Миндалевидная форма – классическая и универсальная. Она подходит как к коротким ноготкам, так и к длинным.

Еще один большой плюс данной формы в том, что она визуально делает пальчики утонченными и корректирует ручки.

Такой вариант самый оптимальный для девушек с полненькими формами. Девушкам с тоненькими пальцами не стоит отращивать слишком большие ногти. Привлекательней будет выглядеть средняя длина ноготков.

Цветовое решение и дизайн

При выборе цветового решения маникюра можете не ограничиваться. С легкостью выбирайте оттенки в соответствии со вкусом и настроением.

Если же не знаете, какой оттенок выбрать, то обратите внимание на постельные оттенки. Они всегда уместны и смотрятся непревзойденно на ноготках миндалевидной формы.

Что касается дизайна, то в этом также можно полностью положиться на фантазию. Ногти миндалевидной формы сами по себе выглядят очень нежно, женственно и привлекательно, так что можно не задумываясь выбирать любой современный дизайн.

Френч на миндальные ногти

При выборе такого дизайна как френч на миндалевидных ноготках, получится очень женственный и лаконичный образ.

Это самый практичный и универсальный вариант, который подойдет как для повседневной жизни, так и для праздников.Вовсе не обязательно выполнять френч в традиционном классическом тоне.

Можно остановить свой выбор на ярких или, наоборот, темных оттенках. Любое покрытие стоит декорировать рисунком, бусинками, стразами или другими элементами. Это добавит маникюру броскости, индивидуальности и нежности.

Мраморный дизайн миндальных ногтей

Мраморный стиль – это очень оригинальный и актуальный стиль в 2019 году, который поразил всех модниц своим необычным и интересным видом.

Чаще всего данный стиль комбинируют с другими цветовыми решениями, чтоб маникюр не выглядел грубо и излишне броско.

Дополнительный декор при таком стиле лучше не использовать, так как маникюр может восприниматься вызывающе. Это стиль — очень нежен и элегантен в сочетании с миндалевидной формой. Прекрасно подойдет для деловых и серьезных леди.

Трендовый лунный маникюр миндалевидной формы

Лунный маникюр будет очень удачно выглядеть на закругленной миндальной форме ноготков, ведь его кончик очень напоминает саму лунку.

А если поэкспериментировать с сочетаниями и оттенкам, то может получиться очень оригинальный нейл-арт, который подойдет для любого стиля и образа.

Например, однотонные классические покрытия станут отличным решением для повседневной жизни модницы, а при выполнении праздничного варианта нужно всего лишь добавить блеска лунке. Такой дизайн очень хорошо сочетается с анималистическими и геометрическими рисунками.

Матовый маникюр 2019 года на овальных ноготках

Матовый стиль маникюра очень популярен, ведь в этом году естественность превыше всего. Очень нежно выглядит маникюр в натуральных цветах или с неполным покрытием ноготка.

Этот стиль практически универсален тем, что подходит к разным образам и не требует коррекции на протяжении долгого времени. Также матовый маникюр уже считается классикой, которая всегда востребована и никогда не выйдет из моды.

Красивые миндальные ногти с рисунками

При миндалевидной форме ногтей нет никаких ограничений в выборе рисунков, но все же есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при выборе изображения в 2019 году:

рисунки должны быть с плавными, аккуратными линиями и изящным изгибами которые будут выражать женственность своей обладательницы;

применять элементы декора стоит только на акцентные ноготки, и без фанатизма, не стоит забывать о том, что минимализм в этом году в тренде;

лучшая тематика для изображений на ноготках – это геометрия, флористика, узоры, абстракции, легкое кружево;

следует обращать внимание на изменения сезонов, ведь у каждого есть свои индивидуальные мотивы.

Геометрические изображения в маникюре на миндальные ногти

Рисунки в стиле геометрия пользуются популярностью на протяжении нескольких лет, и 2019 год этому не исключение. Данные изображения смотрятся на ноготках очень элегантно и эксклюзивно.

В этом году девушкам можно не "ломать голову" над выбором геометрических рисунков. Достаточно всего лишь выполнить несколько линий и все — потрясающий маникюр готов. Минимализм лидирует во всех стилях. Особенно популярны точечные рисунки.

Художественные мазки на миндалевидных ноготках

Эта новинка стилевого решения так и манит взгляды прохожих. Абстрактные рисунки ну просто невозможно не заметить. Такой орнамент очень прост в выполнении, но выглядит потрясающе.

При художественном рисунке любой маникюр будет единственным и неповторимым. Таким образом, можно выполнить все или украсить только акцентные ноготки аккуратной и женственной формой миндаля.

Ногти миндальной формы с цветочными мотивами

Флористика на прекрасных, женственных ноготках миндалевидной формы считается классическим вариантом маникюра.

Нераскрывшиеся бутончики, полевые цветы, листочки, веточки – все это идеально смотрится с данной формой нарощенных ноготков. Такие рисунки подойдут для всех стилей и любого цветового решения.

Черные миндальные ногти с кружевом

Массивная, ажурная вязка или легкие воздушные черные кружева очень удачно и уместно украсят любой маникюр. Они подойдут как романическому платьицу, так и к строгому классическому костюму.

Кружево отменно дополнит лунный, французский либо монохромный маникюр. Что касается цветовых решений, то подобные рисунки должны выделяться на фоне основного цвета, тогда маникюр будет выглядеть шикарно, строго и превосходно.