Маникюр 2019: стильный лунный маникюр для длинных и коротких ногтей (Фото) Многие женщины считают, что природная красота – это то, что позволяет чувствовать себя уверенно и непревзойденно. Но не менее важно ухаживать за собой. Ведь аккуратно одетая девушка с роскошными сияющими волосами, натуральным макияжем и хорошим маникюром выглядит куда более привлекательней, чем просто красивая. Сегодня представляем подборку яркого маникюра, а именно лунный нейл-дизайн.