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Воскресенье, 16.12.2018
Маникюр 2019: стильный лунный маникюр для длинных и коротких ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: стильный лунный маникюр для длинных и коротких ногтей (Фото)

Многие женщины считают, что природная красота – это то, что позволяет чувствовать себя уверенно и непревзойденно. Но не менее важно ухаживать за собой. Ведь аккуратно одетая девушка с роскошными сияющими волосами, натуральным макияжем и хорошим маникюром выглядит куда более привлекательней, чем просто красивая. Сегодня представляем подборку яркого маникюра, а именно лунный нейл-дизайн.
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Мода, Ногти, Маникюр, Стиль, Идеи, Лунный маникюр, маникюр 2019.
13:25 Сегодня Телеграф
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