Маникюр 2019: стильные идеи для делового маникюра

Новости шоу бизнеса: Маникюр настоящей леди должен быть всегда ухоженным, безупречным и аккуратным, впрочем, как и наряд, макияж и прическа.

В 2019 году к выбору цветового решения для ногтей в деловом стиле относятся достаточно радикально, но стоит учитывать тот факт, что сдержанность все же должна присутствовать.

Женщины, которые работают в офисе, должны выражать своим внешним видом общее лицо компании. Все обращают внимание на руки деловой леди, особенно когда она заполняет и подписывает документы, жестикулирует, работает на клавиатуре или просто что-либо объясняет. Взгляд окружающих невольно фиксируется на ногтях, так что внешний вид маникюра должен быть всегда в лучшем виде. Сейчас мы более детально рассмотрим, каким же должен быть маникюр 2019 года в деловом стиле, выполненный шеллаком.

Длина и форма ногтей

Что касается формы ногтей, то в этом офисные правила абсолютно не диктуют ограничений. Это могут быть миндалевидные, круглые, прямоугольные, квадратные или овальные ноготки. Так как форма ещё должна соответствовать и критериям моды, то, конечно же, лучше всего акцентировать внимание на прямоугольной с закругленными углами или овальной форме.

Стоит заметить, что в этом году в тренде коротенькие ноготки, с выступающим кончиком не больше чем на 3 мм. Это тенденция отлично подходит как для делового стиля, так и для работы за компьютером.

Выбор цвета

При выборе тона покрытия ноготков шеллаком, лучше всего делать акцент на нейтральных, светлых тонах, таких как бежевый, розовый, карамельный, белый, цвет слоновой кости и другие. Конечно, в некоторых компаниях не существует ограничений по такому поводу, так что смело можно выбирать цвет марсала, коричневый, красный или фиолетовый.

Они будет великолепно смотреться при комбинации с деловым нарядом. Текстура шеллака также может быть разнообразной: перламутровой, глянцевой или матовой. Но всё же лучше всего воздержаться от металлических покрытий.

Французский маникюр

Френч всегда остается классикой, как в деловом, так и в повседневном маникюре. Он, как никакой иной, больше всего уместен для офисного стиля. Если надоела улыбка приевшегося белого цвета, то можно легко разнообразить маникюр, дополнив стразами, рисунком, узорами или бульонками. К примеру, декор выполнить на безымянных или указательных пальцах.

Одной из последних популярных тенденций этого года является расположение эффектной улыбки не на кончике ноготка как обычно, а сбоку. Именно это новшество считается основным элементом маникюра 2019 года.

Лунный маникюр

Лунный маникюр также, как и французский, считается отличным вариантом для делового офисного стиля. Для его выполнения нужно подобрать шеллак для основного покрытия в пастельном тоне и более яркий цвет для выполнения нежных лунок.

Такой маникюр изящно смотрится в комбинации, с французским маникюром. Совмещенные дизайны эффектно дополняют друг друга.

Геометрический дизайн

Геометрический маникюр шеллаком — идеальный вариант для офисного делового маникюра. Этот вид — один из самых востребованных и стильных дизайнов в этом году. На ноготках можно изображать ромбы, треугольники, горошек, клетку, а также разделять ноготок на ровные или абсолютно разные между собой сегменты.

Можно выполнять прямые и волнистые линии, расположив их горизонтально, вертикально или по диагонали. Каждый элемент выделяется шеллаком определенного цвета или структуры. Добавляя в геометрический маникюр специальную ленту, вы не только сделает линии более точными, но и поставите яркий акцент.

Матовые варианты

Матовый тон популярен на протяжении уже нескольких годов. Он с легкостью придает ногтям строгости, но при этом подчеркивают женственность и изысканность. Если скомбинировать его с глянцевым покрытием, добавив страз или переливающихся камней, то это будет идеальной модной идеей для делового стиля.

Для такого маникюра можно выбирать как темные цвета, так и более светлые. Ведь в матовом оформлении все цвета шеллака будут выглядеть достаточно сдержанно, элегантно и строго.

Деловой маникюр на коротких ногтях

Деловой градиент на коротких ногтях — неплохой вариант для маникюра. Его еще часто называют омбре. Это главный, постепенный переход од одного цвета или оттенка к другому. Стоит заметить, что последнее время с помощью этой техники очень часто выполняют французский маникюр на коротких ногтях.

А вот рисунки на короткие ногти мастера наносят не только при помощи кисточек, но и аэрографа. Аэрограф — это маленький распылитель, в котором можно легко регулировать диапазон распыления. С его использованием можно выполнять разновидные рисунки при помощи трафаретов. Так маникюр приобретает нежности и подчеркивает женственность делового образа.

Каждый из изумительных и модных вариантов, предложенных на фото ниже, великолепно подойдет для деловой девушки. Некоторые версии имеют скромный и лаконичный вид. Другие же, наоборот — яркие и выделяющиеся. Так что, выбирая для себя дизайн и тон выполнения маникюра шеллаком, стоит ориентироваться на собственные предпочтения и учитывать строгость правил офиса.

Нюансы делового маникюра

Конечно же, в первую очередь должны быть ухоженные руки. Какой бы шикарный маникюр не был, но полущенная, сухая, жесткая кожа однозначно испортит весь общий вид. Для того, чтобы избежать этого, необходимо периодически увлажнять ручки питательным кремом, делать увлажняющие ванночки, пользоваться лосьонами для рук.

Специальные масла для кутикул помогут избавиться от огрубевшей кожи, которая находится вокруг ногтей. На ногтях не должно оставаться облущенного лака. Если ногти нарощенные, то стоит вовремя делать коррекцию, избегая безобразного и неаккуратного отрастания, которое очень портит офисный вид ручек.