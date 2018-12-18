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Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи

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Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи
12:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Новогодний маникюр – немаловажная часть праздничного образа, ведь в нем должно быть все безупречно!

Красивые руки всегда были и остаются визитной карточкой любой женщины. Поэтому ни для кого не будет секретом, что готовиться к новогодней ночи нужно заранее, а в этом помогут всевозможные укрепляющие ванночки и специальные масла. Посмотрим каким же должен быть новогодний маникюр 2019.

Классический вариант

Если вы выбрали "мягкий" образ: макияж в стиле Nude make up и романтичный наряд, то лучшим решением будет – классический френч с добавлением блесток или ажурных рисунков. Такой новогодний маникюр будет смотреться очень изысканно и стильно. Данный вариант прост в исполнении, особенно гель-лаком. И если вы обладаете определенной сноровкой, то вы вполне можете выполнить его собственными силами.

Необычный новогодний маникюр в стиле Фэн-шуй

Новогодний маникюр френч может быть выполнен и с использованием ярких или темных оттенков. Особенно актуально в этом сезоне украшать два пальца – безымянный и средний на правой руке. Все остальные пальчики могут быть оформлены в классическом варианте. Новогодний маникюр гель-лаком в такой технике смотрится очень красиво и необычно, да и к тому же выделяя средний и безымянный пальцы, вы осознанно привлекаете только положительные эмоции, радость и безудержное веселье.

Веселый и забавный новогодний маникюр со снежинками, росписью и рисунками

Красный новогодний маникюр

Красный цвет – символ страсти, роскоши и шика. Обыграть данный оттенок можно различными способами. В нынешнем сезоне не теряет своей актуальности лунный нейл арт. Разновидностей данного дизайна великое множество.

Новогодний маникюр в стиле шале

Если вы любите встречать этот замечательный праздник за городом в теплом кругу семьи или близких друзей, то вам в качестве новогоднего маникюра подойдет дизайн в стиле альпийского шале. Рисунки на ногтях выполняются в виде узоров как на теплом свитере.

Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницы
Маникюр 2019: стильный нейл-арт для любой модницыЧитать полностью

Можно нарисовать снежинки, оленей и геометрические орнаменты. Для создания новогоднего маникюра в стиле шале можно использовать готовые наклейки и накладки на ногти или нарисовать рисунок самостоятельно. Цветовая гамма такого новогоднего дизайна ногтей: красный, белый, зеленый, синий, а также теплые коричневые оттенки.

Вязаный новогодний маникюр

Альтернативой альпийскому шале может стать вязаный маникюр. Этот новый дизайн маникюра прекрасно впишется в рамки загородного новогоднего вечера. Домашний вариант маникюра, может быть, и не смотрится празднично, но зато с помощью него можно создать очень милый и нежный образ. Делается вязаный маникюр достаточно просто. Есть несколько вариантов.

Абстрактный маникюр 2019: красивый дизайн ваших ногтей на любой вкус и цвет
Абстрактный маникюр 2019: красивый дизайн ваших ногтей на любой вкус и цветЧитать полностью

Самый простой – использование рельефных накладок на ногти. Также можно нарисовать узор кистью или обозначить его с помощью разницы текстур. Например, покрыть узор прозрачным глянцевым или наоборот матовым лаком. Для создания бархатного эффекта подойдет флок, а если вам все таки хочется сделать вязанный маникюр более ярким и новогодним, то используйте мелкую серебристую пыль для дополнительного декора.

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