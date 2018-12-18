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Марина Кищук победила в международном конкурсе Super Model Universe 20

Марина Кищук победила в международном конкурсе Super Model Universe 20
19:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 27-летняя Марина Кищук стала Super Model Universe 2018.

Конкурс красоты Super Model Universe 2018 прошел 14 декабря в Филиппинах. За главную корону боролись 94 представительницы из разных стран мира, однако победу одержала 27-летняя украинка из Глухова Марина Кищук.

На финальном награждении на сцене осталось трое кандидаток: Марина от Украины, представительница Филиппин и России. Украинка призналась, что ей было сложно стоять в 10 килограммовом платье ручной работы и ждать результат. Она добавила, что на награждении весь зал поддерживал свою претендентку, ведь конкурс проходил в Филиппинах, однако после того, как жюри объявило "Ukraine", она расплакалась и никак не могла поверить в свою победу.

"Украина, мы победили!!! Друзья мои! Это такая гордость, сумасшедший адреналин, невероятные ощущения! Я отдалась этому конкурсу полностью, вы видели подготовку! Он был очень нужен мне, чтобы понять свои возможности и, как бы я не пыталась делать вид, что не переживала, в голове такое творилось! Спасибо огромное за поддержку", – прокомментировала свою победу Марина.

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Конкурс, Модель, Победительница, Холостяк 5, Марина Кищук, Альманах 2018, Super Model Universe 20.
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