Марина Кищук победила в международном конкурсе Super Model Universe 20

Новости шоу бизнеса: 27-летняя Марина Кищук стала Super Model Universe 2018.

Конкурс красоты Super Model Universe 2018 прошел 14 декабря в Филиппинах. За главную корону боролись 94 представительницы из разных стран мира, однако победу одержала 27-летняя украинка из Глухова Марина Кищук.

На финальном награждении на сцене осталось трое кандидаток: Марина от Украины, представительница Филиппин и России. Украинка призналась, что ей было сложно стоять в 10 килограммовом платье ручной работы и ждать результат. Она добавила, что на награждении весь зал поддерживал свою претендентку, ведь конкурс проходил в Филиппинах, однако после того, как жюри объявило "Ukraine", она расплакалась и никак не могла поверить в свою победу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Слева направо: Миссис Филиппины, Я Мистер Болгария и по совместительству мой победитель- Super Model Universe 2018 среди мужчин и Мистер Канада Я до сих пор рассеянная, но скоро вернусь в инстастрой Люблю вас-моя поддержка! Всем Спасибо за поздравления! И не перестаю благодарить @mrs.pageant.corporation и @royalwedding.kiev #супермодель Публикация от (@marina.kishchuk) 14 Дек 2018 в 9:27 PST

"Украина, мы победили!!! Друзья мои! Это такая гордость, сумасшедший адреналин, невероятные ощущения! Я отдалась этому конкурсу полностью, вы видели подготовку! Он был очень нужен мне, чтобы понять свои возможности и, как бы я не пыталась делать вид, что не переживала, в голове такое творилось! Спасибо огромное за поддержку", – прокомментировала свою победу Марина.