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Среда, 19.12.2018
Маникюр 2019: новинки и тенденции изысканного френча (Фото)
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Маникюр 2019: новинки и тенденции изысканного френча (Фото)

Бьюти индустрия развивается очень стремительно, от сезона к сезону предлагая потребителям новинки косметической продукции, в том числе гель-лаки с необычными эффектами, оригинальный декор и аксессуары для ногтей. Постепенно они завоевывают популярность и начинают активно применяться и в создании классических видов дизайна ногтей таких, как френч маникюр или лунный маникюр. В этом обзоре посмотрим новые варианты такого традиционного дизайна ногтей, как френч.
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