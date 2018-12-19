Маникюр 2019: новинки и тенденции изысканного френча (Фото) Бьюти индустрия развивается очень стремительно, от сезона к сезону предлагая потребителям новинки косметической продукции, в том числе гель-лаки с необычными эффектами, оригинальный декор и аксессуары для ногтей. Постепенно они завоевывают популярность и начинают активно применяться и в создании классических видов дизайна ногтей таких, как френч маникюр или лунный маникюр. В этом обзоре посмотрим новые варианты такого традиционного дизайна ногтей, как френч.