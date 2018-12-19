Кендалл Дженнер снялась в рекламной кампании Roberto Cavalli

Новости шоу бизнеса: Американская супермодель Кендалл Дженнер стала главной героиней рекламной кампании новой весенне-летней коллекции итальянского Дома моды Roberto Cavalli.

23-летняя манекенщица, которая стала самой высокооплачиваемой моделью мира по версии Forbes, позировала культовому дуэту фотографов Мерту Аласу и Маркусу Пигготту в элегантных образах из новой коллекции премиального бренда. Компанию ей составил манекенщик Лука Исаак.

По словам креативного директора Roberto Cavalli, британского дизайнера Пола Сурриджа в этом сезоне они решили передать настроение бренда с помощью звездной команды, которая воплотила в жизнь самые неожиданные идеи Дома:

"В этом сезоне нам посчастливилось работать со звездной командой, которая с невероятной точностью подчеркнула настроение бренда. Мерт и Маркус уловили эмоциональный и физический настрой коллекции, который с особой чувственностью подчеркнула Кендалл в качестве лица коллекции", - заявил Сурридж.