Мода 2019: почему стоит купить шубу с искусственным мехом

Новости шоу бизнеса: Мода на эко-мех накрыла Украину и теперь все хотят шубы из "чебурашки".

Искусственное вместо натурального – нынешней зимой Украину накрыла модная волна, возведя шубы из эко-меха на пик популярности. Тенденция к защите животных уже давно распространилась среди голливудских звезд. В этом сезоне такая философия стала близка и украинкам.

Вместо меха кролика – полиэстер, вместо норки – вискоза. Материалы для таких шуб везут из Франции, а шьют на месте, в Украине. При этом шубы в витрине бутика на вид практически неотличимы от натуральных. Зато существенная разница заключается в том, что при создании такой шубы не приходится убивать животных.

Праздничную модель для невесты из эко-меха можно купить за 2850 гривен, тогда как аналогичная норковая обошлась бы тысяч в 30.

Как отмечают специалисты, индустрия шагнула далеко вперед, поэтому современные искусственные шубы более качественны и носятся очень долго. Они легкие по весу, но очень хорошо держат тепло. А стирать их можно даже в стиральной машинке.

Как отмечает травести-дива Монро, в ее шкафу висит десяток натуральных шуб, которые она больше не намерена носить.

"Глупо носить мех убитых животных. Хотя я принадлежу к поколению, у которого шуба считалась атрибутом богатой жизни. Но у меня сейчас совершенно другие ценности", – отметила звезда.