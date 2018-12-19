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Мода 2019: почему стоит купить шубу с искусственным мехом

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Мода 2019: почему стоит купить шубу с искусственным мехом
15:29 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мода на эко-мех накрыла Украину и теперь все хотят шубы из "чебурашки".

Искусственное вместо натурального – нынешней зимой Украину накрыла модная волна, возведя шубы из эко-меха на пик популярности. Тенденция к защите животных уже давно распространилась среди голливудских звезд. В этом сезоне такая философия стала близка и украинкам.

Вместо меха кролика – полиэстер, вместо норки – вискоза. Материалы для таких шуб везут из Франции, а шьют на месте, в Украине. При этом шубы в витрине бутика на вид практически неотличимы от натуральных. Зато существенная разница заключается в том, что при создании такой шубы не приходится убивать животных.

Праздничную модель для невесты из эко-меха можно купить за 2850 гривен, тогда как аналогичная норковая обошлась бы тысяч в 30.

Как отмечают специалисты, индустрия шагнула далеко вперед, поэтому современные искусственные шубы более качественны и носятся очень долго. Они легкие по весу, но очень хорошо держат тепло. А стирать их можно даже в стиральной машинке.

Как отмечает травести-дива Монро, в ее шкафу висит десяток натуральных шуб, которые она больше не намерена носить.

"Глупо носить мех убитых животных. Хотя я принадлежу к поколению, у которого шуба считалась атрибутом богатой жизни. Но у меня сейчас совершенно другие ценности", – отметила звезда.

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Мода, Стиль, Шуба, Натуральный мех, Искусственный мех, мода 2019.
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