Скачать
Четверг, 20.12.2018
Мода 2019: яркие идеи для новогоднего макияжа, которые сделают вас звездой (Фото)
1 / 25

Мода 2019: яркие идеи для новогоднего макияжа, которые сделают вас звездой (Фото)

Новый год — время сказок и волшебства и именно в ночь, когда все с нетерпением ждут боя курантов, каждая женщина мечтает выглядеть сногсшибательно. И если в повседневной жизни большинство женщин предпочитают носить лёгкий неброский макияж, то в новогоднюю ночь вы просто обязаны позволить себе немного больше, ведь в этот день нужно сверкать и быть яркой! Мы собрали для вас 25 идей праздничного макияжа, которые сделают вас звездой этой волшебной новогодней ночи.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Красота, Внешность, Макияж, Фото, Корпоратив, Модный макияж, Новогодний макияж, Праздничный макияж, мода 2019, Новый год 2019, Рождество 2019.
18:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь