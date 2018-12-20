Мода 2019: яркие идеи для новогоднего макияжа, которые сделают вас звездой (Фото)

Новый год — время сказок и волшебства и именно в ночь, когда все с нетерпением ждут боя курантов, каждая женщина мечтает выглядеть сногсшибательно. И если в повседневной жизни большинство женщин предпочитают носить лёгкий неброский макияж, то в новогоднюю ночь вы просто обязаны позволить себе немного больше, ведь в этот день нужно сверкать и быть яркой! Мы собрали для вас 25 идей праздничного макияжа, которые сделают вас звездой этой волшебной новогодней ночи.