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Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)

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Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Этот маникюр очень красиво смотрится на коротких и длинных ногтях.

Новый год уже на носу. Все девушки в ажиотаже собираются к Новому году! Многие уже записались на прическу, макияж или маникюр, но некоторые еще не успели выбрать самую важную деталь к новогоднему образу - маникюр! Мы решили упростить вам задачу и представить самые яркие и новогодние идеи маникюра к Новому 2019 году с различным дизайном - забавным символом Нового 2019 года Желтой Земляной свинкой, стразами, блестками и ручной росписей на ногтевой пластине с новогодними и зимними атрибутами! 

Красивый маникюр со свинками порадует окружающих и  подарит новогоднее настроение не только вам. Шикарно подойдет на любую ногтевою пластину! 

Также всегда в тренде остается маникюр с Сантой в красно-белых цветах. 

Красный цвет так красиво выглядит на ногтях, согласитесь!? 

Можно обойтись и без ярких идей и выбрать стильный и сдержанный маникюр с блестками. 

Пример того, что много блесток не бывает! 

А вот и шикарный маникюр с новогодними и зимними атрибутами, который подойдет на ногти любой девушки. 

Также много красивых вариантов с рисунком новогодней игрушки! 

А вот пример матового маникюра в зеленом цвете!

А вот и дизайн маникюра в синем цвете с забавным дизайном! 

И снова доказательство того, что красный цвет - это цвет Нового года! 

Надеемся вам понравились эти примеры маникюра на Новый год 2019! И помните, ваши коготки достойны только красивого дизайна! 

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