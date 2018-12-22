Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)

Новости шоу бизнеса: Этот маникюр очень красиво смотрится на коротких и длинных ногтях.

Новый год уже на носу. Все девушки в ажиотаже собираются к Новому году! Многие уже записались на прическу, макияж или маникюр, но некоторые еще не успели выбрать самую важную деталь к новогоднему образу - маникюр! Мы решили упростить вам задачу и представить самые яркие и новогодние идеи маникюра к Новому 2019 году с различным дизайном - забавным символом Нового 2019 года Желтой Земляной свинкой, стразами, блестками и ручной росписей на ногтевой пластине с новогодними и зимними атрибутами!

Красивый маникюр со свинками порадует окружающих и подарит новогоднее настроение не только вам. Шикарно подойдет на любую ногтевою пластину!

Также всегда в тренде остается маникюр с Сантой в красно-белых цветах.

Красный цвет так красиво выглядит на ногтях, согласитесь!?

Можно обойтись и без ярких идей и выбрать стильный и сдержанный маникюр с блестками.

Пример того, что много блесток не бывает!

А вот и шикарный маникюр с новогодними и зимними атрибутами, который подойдет на ногти любой девушки.

Также много красивых вариантов с рисунком новогодней игрушки!

А вот пример матового маникюра в зеленом цвете!

А вот и дизайн маникюра в синем цвете с забавным дизайном!

И снова доказательство того, что красный цвет - это цвет Нового года!

Надеемся вам понравились эти примеры маникюра на Новый год 2019! И помните, ваши коготки достойны только красивого дизайна!