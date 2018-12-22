"Топ-модель по-украински" 2 сезон 17 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 21 декабря, на Новом канале вышел 17 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

21 декабря на Новом канале показали 17 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". На этой неделе участникам пришлось вспомнить все радости и трудности, которые произошли с ними за все 17 недель на проекте. Борьбу за звание топ-модели продолжают Яна Кутишевская, Дима Сукач и Катя Польченко.

Никакого шоколада, картошки фри и булочек! С такими табу модели жили на реалити все 17 недель. Но за шаг до финала Костя Боровский решил снять все гастро-запреты. Эксперт разрешил тройке участников вдоволь наестся бургеров, шаурмы, хот-догов и тортов!

"Модели часто снимаются в рекламе еды, которую приходится поглощать в кадре", — объясняет неожиданное задание эксперт реалити Нового канала Константин Боровский. - "Сегодня у ребят многослойная задача: нужно очень эстетично есть, выглядеть привлекательно и совместить чопорность эпохи Возрождения и свободу людей, которые обедают фастфудом. Все это должно выглядеть очень эклектично".

Белоснежные жабо, черные платья в пол и элегантный костюм из бархата — образы от стилистов реалити мгновенно превратили тройку полуфиналистов в светских дам и джентльмена.

"Мне очень нравятся food-сьемки", - признается Яна Кутишевская. - "Давно мечтала поучаствовать в такой".

Едва ли не всю съёмочную площадку занимал стол, который ломился от еды. Трехъярусный торт, куры гриль, чипсы, попкорн, соленья, нагетсы… Все это участники превратили в совершенно несъедобный фастфуд-винегрет, когда затеяли драку. По площадке летали пластиковые тарелки и фейерверки из попкорна. Оливки, картошка фри, взбитые сливки были у участников в волосах, на костюмах и даже в носу!

Также участникам пришлось перевоплотиться в профессиональных футболистов. Только вместо спортивной формы им выдали вечерние костюмы.

В следующем испытании на участников ожидали индивидуальные задания. Катю - фотосет с Самвелом, Диму Сукача - с моделью plus size, а Яну - интервью с главным редактором модного журнала.

Настоящим удивлением для участников стало то, что в этот раз не было церемонии прощания. Судьи наоборот пришли в гости к моделям и устроили им настоящую барбекю-вечеринку. Но без сюрпризов обойтись не могло. Именно на вечеринке эксперты решили сообщить участникам, кто не пройдет в финал шоу. К сожалению для Влада Сукача эта неделя стала последней. Ну а кто же победит в финале, Яна или Катя, смотрите в следующем, заключающем выпуске.