Скачать
Суббота, 22.12.2018
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
Порошенко утвердил закон о переименовании УПЦ МП
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови

Наоми Кэмпбелл стала новым лицом косметического бренда NARS

Смотрите фото (3)
Наоми Кэмпбелл стала новым лицом косметического бренда NARS
15:10 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: style.nv.ua

Новости шоу бизнеса: Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом косметического бренда NARS Cosmetics.

48-летняя легенда мировой индустрии моды снялась в рекламной фотосессии новой коллекции Radiance Repowered, запуск которой запланирован на январь 2019 года. Она включит в себя новые оттенки тональной основы, палетку теней Skin Deep Eye Palette в новом дизайне, а также бустер для лица Super Radiant Booster.

Автором рекламных снимков, на которых супермодель демонстрирует не только стильный макияж, но и свои знаменитые стройные формы, стал основатель NARS Франсуа Нарс.

В официальном заявлении культовый визажист сообщил, что его с Кэмпбелл связывают настолько близкие отношения, что он считает ее членом своей семьи:

"Наоми - живая легенда, которая всегда демонстрирует свой сильный характер перед камерой. Мы с ней как одна семья. Я знаю ее с самого начала ее карьеры. И с самого начала я восхищался ею, ее красотой и стилем", - отметил Нарс, опубликовав на странице бренда в Instagram архивное фото, на котором изображен с супермоделью.

Кроме того, согласно британскому Vogue, Кэмпбелл будет представлять бьюти-линейку Orgasm, которая будет выпущена позднее в 2019 году.

Сотрудничество Кэмпбелл с брендом NARS Cosmetics было объявлено, как первый бьюти-кампейн в карьере супермодели. Однако британское издание Guardian опровергает эту информацию, отмечая, что в 2004 году модель уже снималась для рекламы косметики бренда. В частности, она украшала рекламный снимок осенней коллекции NARS Cosmetics в ретро-образе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Реклама, Модель, Лицо, Наоми Кэмпбелл, NARS, Косметический бренд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
04 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
05 Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января будет запрещено проводить трансплантацию
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь