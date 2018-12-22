Модельер Раф Симонс покидает Calvin Klein

Новости шоу бизнеса: Раф Симонс уходит с поста креативного дизайнера Calvin Klein.

Известный бельгийский модельер Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера американской марки Calvin Klein. Он занимал эту должность с 2016 года. По словам иностранных СМИ, его обвинили в снижении продаж.

Модельер-самоучка Раф Симонс покидает пост креативного дизайнера бренда Calvin Klein через два года после прихода. Причиной этого могли стать разногласия во взглядах генерального директора корпорации PVH, которая является материнской компанией для Calvin Klein.

Во время своего недолговременного выполнения обязанностей Раф Симонс получил немало похвал от знаменитых модельеров "фэшн" индустрии, однако генеральный директор PVH Эмануэль Кирико сообщил о новом направлении бренда, которое отличается от творческого видения Рафа. На странице компании сообщили о том, что мужчины смогли разойтись без конфликтов и скандалов.

Спекуляции об увольнении Рафа Симонса появились после того, как генеральный директор компании PVH обвинил его в снижении продаж. Как сообщается, дизайнер уйдет со своего поста немедленно, даже если их контракт с Calvin Klein истекает через полгода.

Глава компании PVH Эмануэль Кирико объявил о других коммерческих и маркетинговых подходах, подчеркнув, что творческая эпоха Рафа Симонса заканчивается.

Раф Симонс родился в Бельгии, где получил диплом мебельного дизайнера. С 1991 до 1993 года он работал по специальности, однако впоследствии он посетил неделю моды в Париже. Уже в 1995 году он основал собственный бренд, к чему Рафа долгое время подталкивала его знакомая, работавшая в сфере моды. С 2012 по 2015 год он занимал должность креативного директора марки Dior. В 2016 он пришел на тот же пост в компанию Calvin Klein.