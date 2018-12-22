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Суббота, 22.12.2018
Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)
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Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото)

Каждый цвет глаз красив по-своему. Зелёные глаза считаются колдовскими и завораживают не хуже приворотного зелья, в карих глазах можно найти чертинку, они задорные и весёлые, голубые глаза такие же бездонные, как океан. И конечно, если вы женщина, вы задумываетесь о том, какой макияж подходит именно вашему цвету глаз. Вам стоит распрощаться с такими понятиями, что голубым глазам подходят лишь серые, стальные и голубые оттенки, ведь это заблуждение. Возможно, мы удивим вас, но голубым глазам идут практически все оттенки теней. Смотрите сами.
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