Маникюр 2019: интересные идеи дизайна длинных ногтей (Фото)

В последнее время мода на длинные ногти немного спала, и женщины отдавали предпочтение средней и короткой длине. Но, несмотря на это, мода на длинные ногти возвращается и теперь все, кто любит эту длину могут возрадоваться и быть снова в тренде. Но помните, что ногти а-ля 90-е и начало нулевых, всё также не в моде и обилие страз и длинные ногти квадратной формы всё также остаются в прошлом и мы надеемся, что там они и останутся. А сегодня мы хотим поделиться с вами эффектными маникюрами, которые оценят все любительницы длинных ногтей.