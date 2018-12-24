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Понедельник, 24.12.2018
Маникюр 2019: интересные идеи дизайна длинных ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи дизайна длинных ногтей (Фото)

В последнее время мода на длинные ногти немного спала, и женщины отдавали предпочтение средней и короткой длине. Но, несмотря на это, мода на длинные ногти возвращается и теперь все, кто любит эту длину могут возрадоваться и быть снова в тренде. Но помните, что ногти а-ля 90-е и начало нулевых, всё также не в моде и обилие страз и длинные ногти квадратной формы всё также остаются в прошлом и мы надеемся, что там они и останутся. А сегодня мы хотим поделиться с вами эффектными маникюрами, которые оценят все любительницы длинных ногтей.
Фото: Instagram
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Мода, Ногти, Маникюр, Стиль, Дизайн, Дизайн ногтей, маникюр 2019.
10:57 Сегодня Телеграф
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