Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с новогодними атрибутами

Новости шоу бизнеса: Интересные идеи стильного и милого маникюра с новогодним принтом.

Женщинам дана уникальная возможность, которая позволят им украшать свою внешность, и для этого им всего лишь нужно научиться правильно наносить макияж и делать себе красивый маникюр. В новогоднюю ночь каждой женщине хочется быть особенно красивой, поэтому мы приготовили для вас изумительные идеи новогоднего маникюра, которые помогут создать атмосферу праздника и поднять настроение.

Этот маникюр подойдёт для скромниц, предпочитающих пастельные цвета

Вроде бы новогодней ёлки на ногтях нет, а ощущение есть

Нежные снежинки

Снежинки для любителей минимализма

Оригинальное решение

Милый снеговик

Тема снега одна из самых актуальных в новогоднем маникюре

Не бойтесь новых необычных текстур

Будто вязаный свитер с оленями

Лучший мой подарочек - это ты!

А снег идёт...

Включите фантазию, ведь тема снежинок так многогранна

Очаровательный маникюр

Подобие ёлки на чёрном фоне. Почему бы и нет?

Уютный маникюр

Лаконично и со вкусом

Настоящая гирлянда на ногтях

Снова уютные мотивы

Мастер-класс по созданию Рудольфа

Избито? Нет, оригинально!