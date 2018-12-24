Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей с новогодними атрибутами

Женщинам дана уникальная возможность, которая позволят им украшать свою внешность, и для этого им всего лишь нужно научиться правильно наносить макияж и делать себе красивый маникюр. В новогоднюю ночь каждой женщине хочется быть особенно красивой, поэтому мы приготовили для вас изумительные идеи новогоднего маникюра, которые помогут создать атмосферу праздника и поднять настроение.
Этот маникюр подойдёт для скромниц, предпочитающих пастельные цвета
Вроде бы новогодней ёлки на ногтях нет, а ощущение есть
Нежные снежинки
Снежинки для любителей минимализма
Оригинальное решение
Милый снеговик
Тема снега одна из самых актуальных в новогоднем маникюре
Не бойтесь новых необычных текстур
Будто вязаный свитер с оленями
Лучший мой подарочек - это ты!
А снег идёт...
Включите фантазию, ведь тема снежинок так многогранна
Очаровательный маникюр
Подобие ёлки на чёрном фоне. Почему бы и нет?
Уютный маникюр
Лаконично и со вкусом
Настоящая гирлянда на ногтях
Снова уютные мотивы
Мастер-класс по созданию Рудольфа
Избито? Нет, оригинально!