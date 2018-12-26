Мода 2019: опаловые волосы - новая модная тенденция в окрашивании волос (Фото) Прошла мода на радужные волосы, теперь на их место пришли "опаловые волосы", что, по сути, является почти тем же самым. Опаловые волосы в первую очередь отличаются от радужных набором цветов используемых в покраске. Опаловые волосы получили своё название потому, что используемые цвета напоминают цветастые переливы опала.