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Среда, 26.12.2018
Мода 2019: опаловые волосы - новая модная тенденция в окрашивании волос (Фото)
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Мода 2019: опаловые волосы - новая модная тенденция в окрашивании волос (Фото)

Прошла мода на радужные волосы, теперь на их место пришли "опаловые волосы", что, по сути, является почти тем же самым. Опаловые волосы в первую очередь отличаются от радужных набором цветов используемых в покраске. Опаловые волосы получили своё название потому, что используемые цвета напоминают цветастые переливы опала.
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