Роберт Паттинсон представил новую коллекцию модного дома Dior

Несмотря на то, что в Dior Homme в этом году поменялся креативный директор, теперь коллекции создает британец Ким Джонс, лицо бренда осталось неизменным. Актер Роберт Паттинсон продолжает представлять мужскую линию этого модного Дома.