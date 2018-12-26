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Роберт Паттинсон представил новую коллекцию модного дома Dior
Несмотря на то, что в Dior Homme в этом году поменялся креативный директор, теперь коллекции создает британец Ким Джонс, лицо бренда осталось неизменным. Актер Роберт Паттинсон продолжает представлять мужскую линию этого модного Дома.
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