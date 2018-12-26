Мода 2019: главные тренды будущего года

Новости шоу бизнеса: Трендсеттеры точно знают, какую одежду носить в этом году.

Последнее время законодателями моды все больше становятся не представители мира моды или шоу-бизнеса, а блогеры. В своих роликах они могут говорить не только о моде, но и поднимать более откровенные темы или обсуждать свою личную жизнь. Блогеры являются отражением своего времени, его трендсеттерами, и Саша Чистова – одна из них.

Число ее подписчиков давно перевалило за миллион. И она рассказала о том, какие тренды будут актуальны в следующем году.

Многослойность

Многослойный наряд можно считать идеальным, если в нем сочетаются одежда из тканей разных фактур, которые на контрасте правильно дополняют друг друга: кожа и тонкий шелк, грубые деним и гладкий атлас, грубая вязка и прозрачный фатин.

Логотипы и "логомания" в целом

Прошли годы и сегодня логотип на самом видном месте транслирует уже не состоятельность владельца, а его ироничное отношение к моде. Новый сезон диктует модницам новый тренд.

Кофейные и нюдовые оттенки

Именно они незаменимы и всегда актуальны в повседневной одежде. Особенно в случае, когда есть желание выглядеть элегантно и одновременно не выделяться среди нарядов в насыщенной гамме.

Светоотражатели

Рефлектив – одежда из светоотражающей ткани всегда модная. В чем-то тебя будет видно даже из космоса, а что-то будет просто выделятся на фото со вспышкой.

Неон

Неоновые вставки в одежде удачно сочетаются друг с другом. Однако лучше, чтобы в образе не присутствовало больше двух кислотных оттенков.