"Топ-модель по-украински" 18 выпуск: финальная битва 2 сезона (Видео)

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 28 декабря, на Новом канале вышел 18 финальный выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

"Топ-модель по-украински" - модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд - каждый сам за себя.

28 декабря на Новом канале показали 18 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Борьбу за звание топ-модели продолжают Яна Кутишевская и Катя Польченко.

В 18 выпуске от 28.12.2018 2 сезона "Топ-модель по-украински" финалисток Яну и Катю ждут последние испытания. Моделей привезли в поле, где им придется вспомнить, как проходил их путь на проекте. Вспомнить и отобразить на fashion-видео.

Также в модельный дом снова приехали все пятнадцать участников! Смогли ли они простить друг другу обиды или даже в финальном эпизоде не удастся обойтись без едких замечаний и драк?

На подиум поднимутся все участники. Это предпоследнее дефиле 2 сезона реалити, и оно не могло быть простым: моделям составят компанию ... собаки! А еще одним "приятным" бонусом станут линзы, в которых практически ничего не видно. Зато выглядят они очень эффектно!

В 18 выпуске от 28.12.2018 "Топ-модель по-украински" мы, наконец, узнаем, кто же из девушек станет победительницей 2 сезона! Финальное дефиле и объявления результатов.

По результатам двух невероятных дефиле Алла Костромичева наконец объявила имя лучшей модели на проекте – ею стала Яна Кутишевская!