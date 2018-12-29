Маникюр на Новый 2019 год: милые снежинки на ваших пальчиках (Фото)

Маникюр со снежинками – один из востребованных вариантов зимнего дизайна. Он смотрится нежно, необычно и атмосферно. Ассоциируется с веселыми, снежными днями, когда с неба, как легкий пушок, падает искрящийся на солнце снег.