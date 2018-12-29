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Суббота, 29.12.2018
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Маникюр 2019: шикарный маникюр для истинной львицы

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Маникюр 2019: шикарный маникюр для истинной львицы
11:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Новые тренды позволят любой девушке выразить себя, свой стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Модные бьюти — блогеры рекламируют массу новых материалов для ногтевого сервиса, которые позволят простой френч трансформировать во что-то необычное и креативное. В статье вы найдете множество фото с самым шикарным маникюром для любого случая и сезона.

Комбинированный дизайн с росписью и присыпкой мармеладом

Шикарные вензеля

Красивая, сильная и модная геометрия

Техника вуаль

Дотс дизайн

Когда мы говорим о красивом маникюре, то совершенно не имеем в виду изобилие страз и других декоративных элементов. Все в точности наоборот. В моде лаконичный дизайн. При этом оттенки могут абсолютно любыми. Хотя пурпурный, бордовый, насыщенно синий, коричневый, черный, красный находятся на пике популярности. Такие оттенки отлично смотрятся как в глянцевом, так и матовом исполнении. Кроме того, такие эффекты можно сочетать, получив при этом очень интересный и стильный результат.

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