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Как с помощью косметики можно преобразиться и стать красивее (Фото)
Женщинам, которые по возрастным причинам уже не могут называть себя девочками, тяжелее поддерживать свежий моложавый вид, чем тем, кого еще не заботят морщины. Однако это вовсе не означает, что женщины, которым "за…", не хотят выглядеть моложе своих лет. Хотят, еще как хотят и прикладывают к этому усилия, но нехватка навыка и знаний в искусстве макияжа затрудняют их преображение. Когда уже все средства перепробованы, а желанного результата так и не удалось достичь, на помощь приходят профессиональные визажисты, которые, как феи с волшебной палочкой, творят чудеса и показывают женщинам, что они еще ого-го!
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