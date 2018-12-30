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Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)

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Новогодний маникюр 2019: классные идеи дизайна ногтей к празднику (Фото)
08:16 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: К новогодним праздникам каждая женщина хочет блистать.

Перед Новым годом можно продумать не только прическу и нарядную одежду, но и классный зимний дизайн ногтей. Блестящий новогодний маникюр может быть со снежинками, елочкой, елочными игрушками и даже просто блестками. Предлагаем посмотреть на классные идеи к празднику и сохранить себе самые удачные:

Самое простое – покрасить ногти в традиционные цвета грядущих праздников – красный, зеленый или белый. Идеально подойдут оттенки голубого, которые намекнут на снег и лед, или серебристый.

 

Для Новогодней ночи подойдут и другие краски – хозяйка года Желтая Земляная Свинья благосклонно отнесется к оранжевому, терракотовому, желтому.

Маникюр 2019: забавные идеи маникюра с новогодними елочными игрушками и шарами

 

Для вечернего маникюра всегда хороши черный, ярко-алый, глубокий синий, золотой и серебристый, особенно если в них имеются мерцающие частицы.

Прически на Новый год 2019: потрясающие прически, которые идеально дополнят новогодний образ

 

Потрясающие идеи макияжа для обладательниц голубых глаз (Фото) 

А можно подойти к созданию новогоднего маникюра более творчески, нарисовав на ногтях настоящие произведения искусства. Чего только не предлагают изображать мастера маникюра в Instagram – и северных оленей с красными носами, и героев нашумевшего мультсериала "Холодное сердце", и еловые веточки, украшенные разноцветными шарами.

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