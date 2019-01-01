Известные зарубежные личности, которые обожают украинских дизайнеров

Новости шоу бизнеса: В подборке представлены украинские бренды, которые голливудские звезды носят с удовольствием.

Яркие платья, костюма или шляпки – отечественная фэшн-индустрия продолжает удивлять знаменитостей во всем мире. Мы решили вспомнить, какие звезды выбрали украинские изделия и зажгли их на публике.

Королева Рания

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В ноябре 48-летняя королева-консорт Иордании впервые засветила наряд от украинского дизайнера. Волшебная Рания примерила костюм голубого цвета, который она выбрала из коллекции бренда Flow The Label.

Дуа Липа

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Едва ли не самой большой поклонницей украинских брендов является певица Дуа Липа. Британка несколько раз появлялась на публике в одежде отечественных дизайнеров. В частности, в начале августа она вышла на сцену в белых брюках и куртке от Ksenia Schnaider.

Мадонна

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Легендарная певица Мадонна примерила стильную шляпу во время одной из съемок для глянца. Впоследствии оказалось, что на страницах Vogue Italy звезда предстала в аксессуаре от украинского дизайнера. Известно, что автором изделия был Руслан Багинский, который создал стильную шляпу специально для фотосессии Мадонны.

Ева Чень

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Глава модного департамента социальной сети Instagram Ева Чень тоже выбрала изделие от Руслана Багинского. Стильноый коричневый кепи она надела во время поездки в Нью-Йорк, где звезда отдыхала со своей дочкой.

Джордан Данн

Модель Джордан Данн, которая является одним из "ангелов" Victoria's Secret примерила стильное платье с яркой вышивкой. Эффектный наряд манекенщица выбрала из коллекции украинского дизайнера Vita Kin.

Дженнифер Лопес

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Популярная певица Дженнифер Лопес тоже примерила наряды от украинского дизайнера. Стильные и пикантные брюки от Наташи Зинько артистка выбрала для съемок клипа с DJ Khaled.