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Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году

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Классические идеи маникюра, популярные в 2019 году
12:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Не знаешь с какой идеей идти к мастеру? перепробовала все оригинальные идеи? Классический дизайн поможет вам определиться.

 Совсем нет идей для маникюра? Не знаешь с какой идеей идти к своему мастеру? Вдохновись классическими вариантами дизайна!

Кракелюр на ногтях

Создать красивый маникюр можно с помощью техники кракелюр. Она напоминает мелкие трещинки основного цвета. Такой эффект можно сделать с помощью фольги разных оттенков. Секрет состоит в контрасте. Один цвет должен быть темный, а второй — намного светлее.

Полупрозрачный маникюр

Полупрозрачный маникюр — один из самых беспроигрышных дизайнов на каждый день. Он не бросается в глаза и выглядит очень органично и нежно. Основа может быть как глянцевая, так и матовая. Один из вариантов (розовый оттенок на ногтях в комбинации с рисунком) показывает nail-master @victoriapugina_nails в своем Instagram профиле.

Геометрия на ногтях

Геометрические фигуры и линии придают дизайну игривости. Строгие элементы можно "разбавить" интересными цветами, полупрозрачной основой или фольгой. Все зависит от вашего настроения! Не забывайте, что правило одного акцента действует не только в макияже, но и маникюре. Если вы комбинируете более двух цветов, тогда ограничьтесь одним геометрическим штрихом.

Nude на ногтях

Выбирайте оттенки из nude палитры. Это всегда выглядит сдержанно и красиво. Такие цвета сочетаются с блестками и эффектом разбитого стекла (можно сделать с помощью фольги).

 

Однотонный маникюр

Устали выбирать дизайн? Остановитесь на однотонном. Это совсем не скучно, ведь все зависит от основного цвета. Возьмите на заметку, что матовая текстура более "капризная", чем глянцевая. Для того, чтобы поверхность ногтя была ровной нужно тщательно подойди к подготовке ногтевой пластины. Только тогда ваш маникюр будет идеальным!

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Мода, Маникюр, Красота, Уход, Стиль, Дизайн, маникюр 2019.
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