Мода 2019: идеальное и стильное сочетания ботфортов с элементами одежды (Фото) Выбирая обувь, девушки в первую очередь обращают внимание на женственные модели, которые способны выделить красоту ножек. Дизайнеры уже давно решили эту проблему, придумав изысканные ботфорты. И в 2019 году ботфорты набирает большую популярность. Но чтобы образ выглядел утонченно и удачно, очень важно соблюдать все пропорции. Для того чтоб выглядеть модно в 2019 году, мы представляем варианты одежды, в сочетании с которой ботфорты будут выглядеть стильно и непревзойденно.