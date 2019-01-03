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Четверг, 03.01.2019
Мода 2019: идеальное и стильное сочетания ботфортов с элементами одежды (Фото)
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Мода 2019: идеальное и стильное сочетания ботфортов с элементами одежды (Фото)

Выбирая обувь, девушки в первую очередь обращают внимание на женственные модели, которые способны выделить красоту ножек. Дизайнеры уже давно решили эту проблему, придумав изысканные ботфорты. И в 2019 году ботфорты набирает большую популярность. Но чтобы образ выглядел утонченно и удачно, очень важно соблюдать все пропорции. Для того чтоб выглядеть модно в 2019 году, мы представляем варианты одежды, в сочетании с которой ботфорты будут выглядеть стильно и непревзойденно.
pix-feed.com
Фото: из открытых источников
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Мода, Одежда, Обувь, Стиль, Имидж, Наряд, Сапоги, Ботфорты.
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