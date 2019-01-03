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Американская компания Michael Kors завершила покупку модного Дома Versace

Американская компания Michael Kors завершила покупку модного Дома Versace
18:32 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Предполагается, что Донателлы Версаче не покинет руководящую должность в Versace.

Американская компания Michael Kors Holdings Ltd в последний день ушедшего года купила модный Дом Versace и уже даже успела переименовать компанию в Capri Holdings Limited.

Как сообщается, за счет покупки Versace предполагается увеличить прибыль компании до восьми миллиардов долларов, а заодно и усилить влияние бренда в Азии. В ближайшие планы также входит открытие новых магазинов, развитие производства обуви и аксессуаров.

"Бренд Versace уже давно признан одним из ведущих в мире Домов моды класса люкс и является синонимом итальянского гламура и стиля. Мы рады, что он теперь является частью семейства брендов Capri Holdings", – отметил главный исполнительный директор Джон Айдол.

Для тех, кто обеспокоен будущим Донателлы Версаче – она не покинет руководящую должность в Versace. А все прочие члены итальянской семьи получат свою немалую долю в новом Capri Holdings Limited.

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Versace, Бренд, Модный дом, Донателла Версаче, Michael Kors.
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