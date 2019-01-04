Модные стрижки 2019: стильные идеи для коротких волос (Фото) Короткие многослойные прически достаточно популярны в индустрии моды и красоты, ведь образ, который можно создать с ними, безумно разнообразен: нахальный, знойной красотки, роковой женщины. В этой статье вы познакомитесь с разнообразными вариантами коротких текстурированных причесок! Получите вдохновение и подумайте о том, как вы можете разнообразить свою текущую короткую стрижку!