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И в пир, и в мир: модный нюдовый маникюр 2019

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И в пир, и в мир: модный нюдовый маникюр 2019
15:25 Сегодня Телеграф zaya.su Фото: zaya.su

Новости шоу бизнеса: Нюдовый маникюр не теряет своей популярности благодаря своей элегантности, к тому же существует множество вариантов, как придать необычности своим ноготкам.

На первый взгляд простой маникюр в бежевых(нюдовых) тонах, самый универсальный и элегантный вариант модного маникюра.С ним можно ходить на работу и на вечеринку, даже на дипломатический прием. Особо популярным о стал, когда в моду вошли натуральная красота с короткими ногтями. Придавая ногтям ухоженность, он их еще и зрительно удлиняет.

Нюдовые ногти — это один из тех вариантов для девушек, которые хотят выглядеть стильно и элегантно.

Нюдовый маникюр - это стиль, который никогда не выходит из моды, оставаясь актуальным абсолютно в любой ситуации. Собрались ли вы на деловую встречу, важное мероприятие или веселую вечеринку, аккуратные ноготки телесного цвета будут гармонично дополнять ваш образ, наделяя его природным очарованием и придавая максимальную естественность ноготкам.

Телесный маникюр неплохо смотрится в сочетании с рисунками - изображения цветов, геометрия и сложные узоры в ярких оттенках. Однако, не стоит забывать о том, что оттенок лака должен гармонировать с цветом кожи.

Сегодня ногти с лунным маникюром можно увидеть на руках многих популярных моделей и звезд.

Нейл-дизайнеры предлагают активно использовать стразы в качестве дополнительного декора. С их помощью можно дополнить и преобразить любой дизайн или даже однотонно покрытие.

Но в то же время, очень важно использовать стразы в меру. В противном случае маникюр будет выглядеть безвкусно.

Ухоженные руки – своего рода визитная карточка любой женщины. Маникюр стал настоящим искусством, благодаря которому женские ноготки превращаются в настоящие шедевры. Поэтому стоит попробовать поэкспериментировать с разными украшениями и видами маникюра.

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Мода, Дизайн, Идеи, Элегантность, Примеры, Нюдовый маникюр, Модный маникюр 2019.
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