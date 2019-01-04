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Пятница, 04.01.2019
Мода 2019: тенденции стрижки боб-каре для утонченных леди (Фото)
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Мода 2019: тенденции стрижки боб-каре для утонченных леди (Фото)

Если вы хотите изменить свою жизнь — поменяйте прическу. Новая стрижка поможет вам не только измениться внешне, но изменить свое восприятие окружающего мира, а также кардинально поменяет отношение окружающих. Боб каре — стрижка, которая как никакая другая подойдет для смены образа. Такую прическу может позволить себе женщина любого возраста, поскольку боб-каре имеет много вариантов исполнения. Современное боб каре — отличный вариант для придания женственного образа независимо от длины ваших волос. Современные стилисты постоянно усовершенствуют эту прическу. В новом сезоне предлагаются разнообразные образы и модели боб каре. В нашем обзоре мы рассмотрим несколько образов этой модной прически и предложим самые трендовые модели боб каре в 2019 году.
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Фото: из открытых источников
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Мода, Волосы, Стиль, Стрижка, Имидж, 2019, Боб-каре.
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