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Суббота, 05.01.2019
Маникюр 2019: шикарный зеленый цвет придаст вашим ногтям экстравагантности (Фото)
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Маникюр 2019: шикарный зеленый цвет придаст вашим ногтям экстравагантности (Фото)

Зеленый маникюр завоевал большую популярность в 2018 году и до сих пор не теряет актуальности. Множество симпатичных оттенков зеленых гель-лаков появилось в коллекциях известных брендов: изумрудный, травяной, хаки, желтовато-зеленый и это далеко не весь перечень, который нам предлагают производители шеллаков. Если учесть такую богатую цветовую палитру, то можно придумать зеленый дизайн ногтей не только на лето и весну, но и на сезон осень-зима. В зависимости от комбинации цветов можно оформить ноготки для любого случая, например темно-зеленый маникюр с серым на осень и красно-зеленый новогодний маникюр в американском стиле. Большая коллекция фото поможет сориентироваться в модных тенденциях 2019 и почерпнуть свежие идеи зеленого маникюра.
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Мода, Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Модный маникюр, Зеленый маникюр, маникюр 2019.
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