Маникюр 2019: изысканные тенденции серого маникюра

Новости шоу бизнеса: Серый цвет может служить прекрасно альтернативой черному, ведь у него есть одно неоспоримое преимущество.

Он в отличие от черного многогранен, у него много оттенков. Летом в маникюре можно использовать светло-серые тона в комбинации с яркими гель-лаками, а осенью и зимой более темную цветовую гамму. Еще одним преимуществом гель-лака серого цвета является то, что он базовый. С серым сочетается практический любой оттенок. На базе этого цвета маникюра можно придумать множество вариантов дизайна и создать серый маникюр для любого случая.

Стоит отметить, что трендовым сочетанием 2019 года будет считаться серый с серебром. Для создания такого маникюра вам потребуется втирка с зеркальным эффектом, хроматик, жидкий бриллиант или призма. Все эти пигменты отличаются чистым серебристым оттенком и отлично сочетаются с серым гель-лаком.

Еще один тренд этого и предстоящего сезона — инкрустация. Для нее можно использовать готовые наборы, либо подобрать камни на свой вкус и цвет самостоятельно. Также для инкрустации вам потребуются бульонки или микробисер золотого либо серебристого оттенка.

Для создания вечернего маникюра в серых тонах можно использовать матовый топ и поверх него нанести еле уловимый рисунок топом, витражным лаком либо черным шеллаком.

Для летнего маникюра с серым лаком можно использовать симпатичные рисунки в виде веточек, небольших цветов или узоров в виде кружева.

Без серого оттенка немыслим и модный мраморный дизайн, который также можно сочетать с серебряными пигментами. Более наглядно о последних модных тенденциях nail-арта расскажут фото с красивым оформлением серых ногтей.

Красивый серый маникюр с эффектом мрамора

Серый маникюр гель-лаком на короткие ногти

Дизайн серого маникюра может быть самым разнообразным: можно использовать декор из страз, можно выполнить черно-бело-серый маникюр с золотом в стиле арт-деко, можно попробовать дизайн модным геометрическим градиентом или полосками и многое другое. Красивый маникюр с серым гель-лаком начинается с оригинальной идеи сочетания цветов и выбора подходящих аксессуаров.