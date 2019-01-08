Ошеломила всех: голливудская актриса Эмбер Херд посетила "Золотой глобус 2019"

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус".

На "Золотой глобус-2019" артистка приехала в платье от бренда Monique Lhuillier, состоящем из черного бархатного корсета и белоснежной пышной юбки. Свой образ Эмбер дополнила многочисленными золотыми браслетами на запястье и серьгами.

Также актриса сделала высокую прическу и макияж с акцентом на насыщенную бордовую помаду. А вот глаза накрасила максимально естественно - лишь нанесла легкие стрелки и подвела ресницы.

Кстати, отметим, платье от Monique Lhuillier для красной дорожки также выбрала модель Хайди Клум. Правда, ее наряд был на несколько тысяч дороже.