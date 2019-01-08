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Ошеломила всех: голливудская актриса Эмбер Херд посетила "Золотой глобус 2019"

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Ошеломила всех: голливудская актриса Эмбер Херд посетила &quot;Золотой глобус 2019&quot;
16:26 Сегодня Телеграф ru.tsn.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус".

На "Золотой глобус-2019" артистка приехала в платье от бренда Monique Lhuillier, состоящем из черного бархатного корсета и белоснежной пышной юбки. Свой образ Эмбер дополнила многочисленными золотыми браслетами на запястье и серьгами.

Также актриса сделала высокую прическу и макияж с акцентом на насыщенную бордовую помаду. А вот глаза накрасила максимально естественно - лишь нанесла легкие стрелки и подвела ресницы.

Кстати, отметим, платье от Monique Lhuillier для красной дорожки также выбрала модель Хайди Клум. Правда, ее наряд был на несколько тысяч дороже.

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Все по теме:

Мода, Платье, Эмбер Херд, Красная дорожка, Золотой глобус 2019.
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