Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни

Новости шоу бизнеса: Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми.

Также он подходит для любого сезона, главное выбрать соответствующий тематический дизайн и декор. Сейчас в дизайне ногтей преобладают стразы, различные металлизированные пигменты и рисунки кистью в романтическом стиле либо стиле минимализм. Для классических видов маникюра идеально подойдет светло-голубой оттенок гель-лака, а френч и лунный дизайн в бело-голубой цветовой гамме можно вполне использовать в качестве повседневного маникюра.

В первую очередь пройдемся по тематическим сезонным дизайнам. Голубой цвет в сочетании с белым идеален для зимнего маникюра с ажурными снежинками. Тендовый тандем голубого и розового идеален, как для летнего, так и для весеннего маникюра. Осеннею порой можно дополнить дизайн красивым металлическим блеском либо оформить ногти в серо-голубых тонах. Сейчас в моде текстурированный маникюр различного характера. Поэтому можно поэкспериментировать с имитацией фактуры камня на ногтях или глины. В морской тематике лазурный оттенок гармонично будет смотреться с желтым песком.

ВЕСЕННИЙ С ГОЛУБЫМИ ЦВЕТАМИ

ЛЕТНИЙ С БАБОЧКАМИ

ЛЕТНИЙ МОРСКОЙ МАНИКЮР ДЛЯ ОТПУСКА

ОСЕННИЙ СЕРО-ГОЛУБОЙ

ЗИМНИЙ СО СНЕЖИНКАМИ

Френч и лунный дизайн с голубым гель-лаком Мода на французский дизайн уверенно переходит из сезона в сезон, не сдавая своих позиций на на йоту. Все благодаря универсальности дизайна, который можно использовать и для повседневной носки, и применять в качестве вечернего дизайна, всего лишь дополнив украшениями или рисунком. В голубом исполнении и френч и лунный маникюр смотрятся очень свежо и романтично. Голубые ногти освежат ваш повседневный образ и дополнят его яркими красками.

Голубой также прекрасно сочетается с базовым и оттенками: черным, серым, белым и пастельной цветовой гаммой. Зелено-голубые модные цвета маникюра вызывают ассоциации с весенним ясным небом и сочной зеленью. Также в дизайне ногтей активно используется сине-голубой маникюр, желтый с голубым и даже яркий красный со светлым небесным оттенком.